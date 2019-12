La pallavolo all'asta per un regalo di Natale solidale

E’ da oggi all'asta il regalo di Natale ideale per gli amanti del volley di tutta Italia: il pallone ufficiale FIPAV firmato dalla nazionale di pallavolo femminile capitanata da Cristina Chirichella, in oc - casione della tappa perugina della VNL-Volleyball Nations League 2019. Battuto online da Gerflor ed Ennova Solution dall'11 al 18 dicembre, il ricavato sarà interamente devoluto all'Associazione Dynamo Camp Onlus per sostenere l’attività di Terapia Ricreativa dei suoi piccoli ospiti. Un solo click per una doppia soddisfazione: offrire un oggetto da collezione e la consapevolezza di avere utilizzato il proprio denaro per uno scopo ben più importante, che si concretizzerà nel sorriso dei bambini che ogni anno frequentano la struttura di Terapia Ricreativa situata in un'Oasi affiliata WWF sull'Appenino toscano. Nato nel 2007 e unico nel suo genere in Italia, Dynamo Camp fa parte di Serious Fun Children’s Network: associazione non-profit fondata nel 1988 da Paul Newman e attiva in tutto il mondo. Nel nostro paese, ogni anno, sono oltre 10.000 i minori affetti da patologie gravi o croniche: lo staff qualificato di Dynamo Camp offre a bambini e adolescenti malati e alle loro famiglie attività gratuite di Terapia Ricreativa volte a fornire svago e divertimento ma soprattutto esperienze e strumenti validi nel lungo periodo per affrontare la malattia e la vita. E se le “terapie” del Dynamo Camp passano attraverso attività sportive e ricreative, chi meglio di chi ha fatto dello sport la propria missione poteva pensare di sostenere attivamente i ragazzi ospiti della struttura? La passione di Gerflor per lo sport nasce oltre 70 anni fa, nel 1947, quando la multinazionale francese lancia sul mercato uno dei primi pavimenti sportivi in pvc che garantisce protezione e sicurezza all’atleta, dalle attività amatoriali al livello agonistico. Da allora il Taraflex®, distribuito e installato in Italia dal partner FIPAV Ennova Solution, è il pavimento ufficiale delle più importanti federazioni sportive internazionali, riconosciuto dagli atleti come il più performante e sicuro ed è il pavimento preferito anche delle nostre Azzurre: ogni anno si contano oltre 3500 gare di alto livello giocate su questi campi. Gerflor ed Ennova Solution, che hanno ricevuto il pallone direttamente dalle mani della capitana Cristina Chirichella hanno deciso di donarlo a beneficio dei ragazzi di Dynamo Camp perché sia di incoraggiamento.