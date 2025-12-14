Scandicci è campione del mondo: Conegliano ko 3-1

Conegliano-Scandicci 1-3: Savino Del Bene vince il Mondiale per Club 2025
La squadra di Gaspari conquista il Mondiale per Club per la prima volta nella sua storia, battendo in 4 set Conegliano nella finale tutta italiana a San Paolo (Brasile). Scandicci salva quattro set ball di fila e vince il primo set 30-28, aggiudicandosi poi anche il secondo per 25-19, ma i veneti si rifanno sotto e vincono il terzo parziale 25-20. Il 25-23 finale per Antropova e compagne nel quarto set fa volare le toscane sul tetto del mondo
in evidenza
FINALE MONDIALE PER CLUB 2025, CONEGLIANO-SCANDICCI 1-3 (28-30, 19-25, 25-20, 23-25)
Scandicci è campione del mondo: Conegliano battuto in 4 set (28-30, 19-25, 25-20, 23-25)
Un altro mani out, questa volta di Bosetti, vale il 23-25 finale a favore di Scandicci che diventa campione del mondo per la prima volta nella sua storia: Conegliano ko in 4 set!
4° SET: mani out Antropova ed è match-ball per Scandicci (23-24)
4° SET: è la stessa Haak a riportare in scia Conegliano (23-23)
4° SET: invasione di Haak (22-23)
4° SET: incrocio pazzesco di Haak (22-22)
4° SET: Nwakalor la mette giù in modo vincente (21-22)
4° SET: splendida diagonale stretta di Zhou che vale il 21-21
4° SET: non passa l'attacco di Skinner e Conegliano si porta a -1 (20-21)
4° SET: altro punto di Gabi (19-21)
4° SET: frustrata vincente in diagonale di Ruddins (18-21)
4° SET: parallela di Gabi che vale il punto (18-20)
4° SET: servizio a rete di Chirichella (17-20)
4° SET: ace di Chirichella (17-19)
4° SET: Haak trova il tocco delle avversarie che devia la palla fuori campo (16-19)
4° SET: Antropova scarica tutta la sua potenza sulla parallela (15-19)
4° SET: altro mani out di Zhou che sta cercando di tenere in partita le compagne (15-18)
4° SET: errore sul servizio di Conegliano (14-18)
4° SET: attacco fuori di Weitzel (14-17)
4° SET: ancora Skinner protagonista e aumenta il vantaggio a 13-17
4° SET: mani out di Zhou (13-16)
4° SET: Skinner in diagonale fa 12-16
4° SET: Zhou accorcia ulteriormente (12-15)
4° SET: diagonale di Adigwe (11-15)
4° SET: muro di Antropova su Gabi (10-15)
4° SET: diagonale di Antropova che vale il +4 (10-14)
4° SET: invasione di Haak (10-13)
4° SET: Nwakalor si esibisce in un altro muro vincente, il quinto della sua partita (10-12)
4° SET: mani out di Antropova (10-11)
4° SET: muro di Haak sul tiro non irresistibile di Nwakalor e si torna in parità (10-10)
4° SET: è ancora Gabi a colpire con l'ennesima diagonale (9-10)
4° SET: primo tempo di Weitzel (8-10)
4° SET: Weitzel conclude ma non trova il campo di un soffio (8-9)
4° SET: a referto torna presente Gabi (7-9)
4° SET: mani out di Bosetti (6-9)
4° SET: Haak trova l'angolo lontano e riduce il passivo (6-8)
4° SET: Weitzel sotto rete ribadisce la palla nel campo avversario ed è 5-8
4° SET: ace di Antropova e Scandicci prova ad allungare (5-7)
4° SET: servizio troppo lungo di Haak (5-6)
4° SET: primo tempo vincente di Chirichella (5-5)
4° SET: ancora devastante Antropova che infila un altro punto (4-5)
4° SET: primo tempo di Lubian (4-4)
4° SET: muro di Nwakalor (3-4)
4° SET: pipe di Zhou (3-3)
4° SET: primo tempo di Nwakalor (2-3)
4° SET: sale di nuovo in cattedra Gabi che chiude centralmente (2-2)
4° SET: Antropova sfonda il muro avversario (1-2)
4° SET: fortissimo il colpo di Skinner in diagonale (1-1)
Inizia il 4° set!
4° SET: il primo punto del parziale lo realizza Haak (1-0)
Conegliano vince il terzo set: 25-20 (1-2)
È Gabi a chiudere questo terzo parziale che tiene in partita Conegliano (25-20)
3° SET: l'attacco di Franklin non viene neutralizzato dalla difesa di Conegliano (24-21)
3° SET: ancora vincente il tentativo di Ruddins (24-20)
3° SET: altro attacco centrale di Haak (24-19)
3° SET: pallonetto vincente di Ruddins (23-19)
3° SET: errore sul servizio di Antropova (23-18)
3° SET: altro punto in diagonale di Antropova (22-18)
3° SET: Gabi è scatenata e ora siamo sul 22-17
3° SET: Antropova torna a farsi vedere e accorcia il divario (21-17)
3° SET: il muro di Scandicci non tiene la forza di Gabi (21-16)
3° SET: primo punto in partita di Franklin (20-16)
3° SET: frustrata vincente centrale di Zhou (20-15)
3° SET: Gabi questa volta si 'scontra' con la rete (19-15)
3° SET: Gabi a due mani realizza il 19-14
3° SET: Gabi trova il giusto spiraglio per aumentare il vantaggio (18-14)
3° SET: altro attacco centrale vincente di Haak (17-14)
3° SET: Skinner dà un sussulto alle compagne (16-14)
3° SET: grandissimo attacco di Zhou in diagonale stretta (16-13)
3° SET: sbaglia il servizio Haak (15-13)
3° SET: Bosetti la manda fuori senza trovare le mani (15-12)
3° SET: giocata improvvisa di Ognjenovic che fa un super punto (14-12)
3° SET: ace di Lubian (14-11)
3° SET: colpo vincente sotto misura di Gabi (13-11)
3° SET: invasione di Haak (12-11)
3° SET: ancora Haak a colpire in diagonale (12-10)
3° SET: dopo una lunga e bellissima azione la chiude la diagonale di Haak (11-10)
3° SET: parità raggiunta grazie al primo tempo out di Nwakalor (10-10)
3° SET: il primo tempo di Lubian riduce il passivo (9-10)
3° SET: fantastico il muro di Nwakalor (8-10)
3° SET: torna a farsi vedere Antropova (8-9)
3° SET: ancora Haak a provare a trascinare Conegliano (8-8)
3° SET: Haak trova la parallela giusta (7-8)
3° SET: mani out di Skinner (6-8)
3° SET: muro vincente di Skinner (6-7)
3° SET: Scandicci fa un altro errore al servizio (6-6)
3° SET: Weitzel non trova la ricezione giusta (5-6)
3° SET: bellissimo l'attacco di Zhou che non lascia scampo (5-5)
3° SET: errore sul servizio di Haak (4-5)
3° SET: Haak in diagonale torna a farsi vedere (4-4)
3° SET: Lubian sbaglia la battuta (3-4)
3° SET: Zhou chiude stretto a fil di rete (3-3)
3° SET: a rete il servizio di Nwakalor (2-3)
3° SET: il muro di Lubian su Bosetti non basta (1-3)
3° SET: attacco a sorpresa di Nwakalor (1-2)
3° SET: tocco vincente di Haak (1-1)
Inizia il 3° set!
3° SET: l'attacco di Skinner vale il primo punto (0-1)
Scandicci vince il primo set: 19-25 (0-2)
Conegliano non riesce a contenere l'attacco di Skinner e deve concedere anche il secondo parziale a Scandicci (19-25)
2° SET: prova a ridurre il passivo Conegliano (19-24)
2° SET: Antropova trova la profondità e non sbaglia (18-24)
2° SET: attacco vincente di Antropova (18-23)
2° SET: sbaglia anche Bosetti in battuta (18-22)
2° SET: sbaglia ancora sul servizio Chirichella (17-22)
2° SET: muro che termina fuori di Scandicci, punto di Adigwe (17-21)
2° SET: il secondo tentativo, in pallonetto, di Gabi è quello giusto (16-21)
2° SET: pipe di Skinner (15-21)
2° SET: sbagliata la battuta di Skinner (15-20)
2° SET: parallela lunga di Sillah (14-20)
2° SET: De Gennaro non riesce a contenere il potente attacco di Bosetti (14-19)
2° SET: attacco bellissimo di Skinner che riporta i suoi a +4 (14-18)
2° SET: servizio profondo di Scandicci (14-17)
2° SET: Skinner trova la soluzione centrale in pallonetto ed è 13-17
2° SET: l'attacco di Nwakalor vale un altro punto (13-16)
2° SET: diagonale di Antropova ma è fuori (13-15)
2° SET: vincente il primo tempo di Lubian (12-15)
2° SET: non colpisce bene Weitzel ma beffa Conegliano (11-15)
2° SET: ancora Sillah protagonista che trova le mani delle avversarie, ma il muro questa volta non funziona (11-14)
2° SET: attacco potente e super atleticamente di Sillah (10-14)
2° SET: colpo sotto misura di Weitzel (9-14)
2° SET: combinazione vincente di Scandicci che De Gennaro non riesce a controllare (9-13)
2° SET: sbaglia l'attacco Skinner (9-12)
2° SET: ancora un muro, di Ognjenovic, ed è 8-12
2° SET: Weitzel mura bene Gabi (8-11)
2° SET: altra invasione di Scandicci (8-10)
2° SET: Skinner sbaglia e si riduce il divario (7-10)
2° SET: fuori il servizio di Nwakalor (6-10)
2° SET: altro punto in diagonale di Antropova (5-10)
2° SET: muro di Antropova e Weitzel sul pallonetto di Gabi (5-9)
2° SET: super difesa di Castillo e poi ci pensa Antropova a chiudere (5-8)
2° SET: Chirichella chiude la manovra col colpo centrale (5-7)
2° SET: servizio troppo profondo di Haak (4-7)
2° SET: invasione di Antropova (4-6)
2° SET: Castillo prova a salvare con i piedi sul tentativo di Haak ma non basta (3-6)
2° SET: pallonetto di Skinner (2-6)
2° SET: Wolosz trova le mani delle avversarie (2-5)
2° SET: Nwakalor allunga il divario (1-5)
2° SET: grande difesa Scandicci e poi l'attacco vincente della solita Antropova (1-4)
2° SET: servizio lungo di Scandicci (1-3)
2° SET: allunga ancora Scandicci grazie al primo tempo di Weitzel (0-3)
2° SET: Gabi manda fuori (0-2)
Inizia il 2° set!
2° SET: Antropova ricomincia da dove finito e prende il primo punto (0-1)
Scandicci vince il primo set: 28-30 (0-1)
Zhou spedisce direttamente fuori senza tocchi e Scandicci vince il primo parziale 28-30 dopo aver salvato 4 set ball consecutivi
1° SET: Nwakalor chiude in modo vincente l'azione del 28-29
1° SET: parallela di Haak (28-28)
1° SET: mani out di Skinner (27-28)
1° SET: la diagonale di Zhou ristabilisce la parità (27-27)
1° SET: Ognjenovic inventa il punto del 26-27
1° SET: Gabi fa ancora punto in diagonale (26-26)
1° SET: la potenza di Antropova fa ancora la differenza in attacco (25-26)
1° SET: è ancora Gabi a togliere i suoi dai guai, incrocio deviato da Scandicci (25-25)
1° SET: muro di Weitzel che ottiene il primo set ball per Scandicci (24-25)
1° SET: ace di Antropova che pareggia parzialmente i conti (24-24)
1° SET: Lubian spedisce fuori dal campo un altro set point (24-23)
1° SET: la battuta forte di Antropova regala ancora speranze a Scandicci nel set (24-22)
1° SET: sbaglia Conegliano sul servizio (24-21)
1° SET: ancora un vincente di Gabi che avvicina Conegliano al set (24-20)
1° SET: mani out di Gabi (23-20)
1° SET: Nwakalor in primo tempo trova il punto (22-20)
1° SET: palla fuori sul servizio di Skinner (22-19)
1° SET: ancora Skinner a chiudere la manovra di Scandicci (21-19)
1° SET: Antropova conclude troppo profondo in diagonale (21-18)
1° SET: Scandicci torna in partita con l'errore sul servizio degli avversari (20-18)
1° SET: Conegliano torna a far punti con lo splendido muro di Wolosz (20-17)
1° SET: Skinner trova il tocco di Conegliano e riduce ulteriormente il passivo (19-17)
1° SET: parallela vincente di Skinner (19-16)
1° SET: muro di Nwakalor che prova a regalare un finale diverso di set ai suoi (19-15)
1° SET: pallonetto di Bosetti (19-14)
1° SET: Skinner ci prova ma manda a rete (19-13)
1° SET: funziona il muro di Conegliano, con Lubian,che raggiunge il massimo vantaggio (18-13)
1° SET: altro punto di Gabi (17-13)
1° SET: Ognjenovic prova a riportare nel set Scandicci (16-13)
1° SET: parallela sbagliata da Antropova e allunga Conegliano sul 16-12
1° SET: mani fuori di Bosetti (15-12)
1° SET: diagonale vincente di Gabi (15-11)
1° SET: Nwakalor torna a farsi sentire e chiude bene l'attacco (14-11)
1° SET: mani fuori di Gabi (14-10)
1° SET: Conegliano torna a far punti col muro di Zhou (13-10)
1° SET: Antropova si fa sentire sotto rete e accorcia ancora (12-10)
1° SET: a rete il servizio di Lubian (12-9)
1° SET: lunga azione di Conegliano che allunga grazie alla deviazione di Skinner (12-8)
1° SET: questa volta bene Skinner che accorcia lo svantaggio (11-8)
1° SET: altro ace di Conegliano con Lubian per l'11-7
1° SET: l'attacco di Conegliano non trova deviazioni ed è 10-7
1° SET: l'ace di Lubian aumenta il divario (9-7)
1° SET: Haak regala il vantaggio a Conegliano (8-7)
1° SET: ancora parità dopo il diagonale di Skinner (7-7)
1° SET: l'attacco di Zhou è vincente (6-7)
1° SET: il mani out di Antropova ristabilisce la parità (6-6)
1° SET: Gabi dall'esterno passa in mezzo al muro e fa 5-6
1° SET: errore al servizio di Conegliano ed è 5-5
1° SET: attacco centrale di Lubian (5-4)
1° SET: mani out di Gabi (4-4)
1° SET: Scandicci avanti grazie all'ace di Nwakalor (3-4)
1° SET: il muro di Nwakalor ristabilisce la parità (3-3)
1° SET: questa volta Nwakalor manda a rete il primo tempo (3-2)
1° SET: primo tempo vincente di Nwakalor (2-2)
1° SET: ace di Haak (2-1)
1° SET: sbaglia al servizio anche Scandicci (1-1)
1° SET: errore al servizio di Conegliano (0-1)
Inizia la partita
Pochi minuti e prenderà il via a San Paolo l'ultimo atto del Mondiale per Club 2025.
Il percorso di Scandicci
- Gironi, 1^ giornata: Scandicci-Zhetysu 3-0
- Gironi, 2^ giornata: Scandicci-Osasco 3-0
- Gironi, 3^ giornata: Scandicci-Alianza Lima 3-0
- Semifinale: Scandicci-Praia Clube 3-0
Il percorso di Conegliano
- Gironi, 1^ giornata: Conegliano-Orlando Valkyries 3-0
- Gironi, 2^ giornata: Conegliano-Zamalek 3-0
- Gironi, 3^ giornata: Conegliano-Praia Club 3-0
- Semifinale: Conegliano-Osasco 3-1
I precedenti
Sono 41 i confronti diretti tra Conegliano e Scandicci, con 34 vittorie (serie aperta da sette successi consecutivi) per Imoco e 7 per Savino Del Bene.
Scandicci a caccia del primo trionfo
Non ci sono Mondiali per Club nella bacheca di Scandicci che è alla sua prima finale nel torneo.
3 Mondiali per Club nell'albo d'oro di Conegliano
Conegliano è a caccia del quarto trionfo al Mondiale per Club (2019, 2022, 2024 i trionfi precedenti) che le permetterebbe di eguagliare i turchi del VakfBank di Istanbul (2013, 2017, 2018, 2021).
Conegliano e Scandicci arrivano a quest'appuntamento dopo aver superato in semifinale rispettivamente Osasco in 4 set (21-25, 25-23, 25-16, 25-16) e Praia Clube in 3 set (25-23, 26-24, 25-19).
A San Paolo, in Brasile, Conegliano e Scandicci si giocano la finale tutta italiana del Mondiale per Club 2025, da seguire in diretta sul nostro liveblog. Inizio alle 20.30.