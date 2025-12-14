Scandicci è campione del mondo: Conegliano ko 3-1

La squadra di Gaspari conquista il Mondiale per Club per la prima volta nella sua storia, battendo in 4 set Conegliano nella finale tutta italiana a San Paolo (Brasile). Scandicci salva quattro set ball di fila e vince il primo set 30-28, aggiudicandosi poi anche il secondo per 25-19, ma i veneti si rifanno sotto e vincono il terzo parziale 25-20. Il 25-23 finale per Antropova e compagne nel quarto set fa volare le toscane sul tetto del mondo