Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Eurovolley maschile, i risultati e il tabellone: l'Italia agli ottavi di finale

Volley fotogallery
13 foto

Con la matematica certezza del passaggio agli ottavi di finale, l'Iutalia può cominciare a pensare alla fase ad eliminazione diretta. Il tabellone, che si completerà il 17 settembre al termine della fase a gironi, prevede che gli azzurri sfidino XXX. Ecco il programma della fase ad eliminazione diretta dell'Eurovolley maschile, in diretta su Sky e in streaming su NOW

ITALIA-CECHIA LIVE - IL CALENDARIO DELL'ITALIA

ALTRE FOTOGALLERY

Eurovolley, la classifica dell'Italia e dei gironi

Volley

L'Europeo di volley prosegue dopo il successo di domenica 13 settembre contro la Slovenia...

9 foto

Europei, risultati delle partite del 15 settembre

Volley

Martedì 15 settembre prosegue la fase a gironi degli Europei di volley maschile con otto partite...

8 foto

Europei di volley, dove vedere Italia-Cechia

Volley

L'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo agli Europei di volley maschile per il quarto...

8 foto

Europei, risultati partite del 14 settembre

Volley

Lunedì 14 settembre prosegue la fase a gironi degli Europei di volley maschile con otto partite....

9 foto

Europei, il calendario delle partite dell'Italia

Volley

L'Italia di Ferdinando De Giorgi cala il tris agli Europei di volley maschile 2026, in programma...

9 foto

Video in evidenza

    Volley: Ultime Notizie

    Italia, Slovacchia ko 3-1: Azzurri già agli ottavi

    europei volley

    L'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli Europei e batte 3-1 la Slovacchia al...

    L'Italia fa il bis: battuta anche la Grecia 3-0

    europei volley

    L'Italia fa il bis agli Europei di volley maschile e batte 3-0 anche la Grecia dopo il successo...

    Europei di volley, dove vedere Italia-Grecia

    Volley

    L'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo agli Europei di volley maschile 2026 dopo il 3-0...