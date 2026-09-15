Eurovolley maschile, i risultati e il tabellone: l'Italia agli ottavi di finale
Con la matematica certezza del passaggio agli ottavi di finale, l'Iutalia può cominciare a pensare alla fase ad eliminazione diretta. Il tabellone, che si completerà il 17 settembre al termine della fase a gironi, prevede che gli azzurri sfidino XXX. Ecco il programma della fase ad eliminazione diretta dell'Eurovolley maschile, in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Dopo aver staccato il pass per gli ottavi nella serata di domenica 13 settembre, l'Italia conosce finalmente l'avversaria che affronterà agli ottavi di finale
- EF5: B1-D4
- 19 settembre, ore 16, Sofia
- EF8: B2-D3
- 19 settembre, ore 21.05, Sofia
- EF6: D1-B4
- 20 settembre, ore 16, Sofia
- EF7: B2-D3
- 20 settembre, ore 21.05, Sofia
- EF1: A1-C4
- 20 settembre, ore 16, Torino
- EF4: C2-A3
- 20 settembre, ore 21.05, Torino
- EF2: C1-A4
- 21 settembre, ore 16, Torino
- EF3: A2-C3
- 21 settembre, ore 21.05, Torino
- QF3: vincente EF5-EF8
- QF4: vincente EF6-EF7
- QF1: vincente EF1-EF4
- QF2: vincente EF2-EF3
- SF1: vincente QF1 vs QF4
- SF2: vincente QF2 vs QF3
- Finale 3°-4° posto
- Finale 1°-2° posto
- Quarti: contro la vincente della sfida A2-C3
- Semifinale: possibile incrocio con una delle big provenienti dalla parte B-D del tabellone
- Finale: la Polonia, inserita dall'altra parte del tabellone, potrebbe essere affrontata nell'ultimo atto