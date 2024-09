L'ufficialità della federazione è arrivata: Jukka Jalonen sarà il commissario tecnico della nostra nazionale fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026. In Italia l'hockey su ghiaccio è una disciplina poco seguita e poco praticata, realisticamente è impossibile che Jalonen possa portarci a vincere un titolo olimpico o mondiale. La sua missione sarà soprattutto rifondare la cultura per questo sport, creando un movimento da zero che possa portare grandi risultati nel futuro