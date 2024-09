La squadra più vincente della pallanuoto mondiale per qualche settimana è stata vicina a dover chiudere i battenti. Il presidente (e ex capitano) Maurizio Felugo, non senza fatica, è riuscito a trattenere l'allenatore Sandro Sukno e buona parte dell'organico che ha disputato le ultime 4 finali di Champions League. Si ripartirà con un nuovo partner e soprattutto con un nome nuovo: Recco Waterpolo. Quello che non cambierà saranno invece le ambizioni dei liguri