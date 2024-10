Cento anni a raccontare, cento anni da raccontare

Esattamente cento anni fa in Italia andava in onda la prima trasmissione radiofonica. In America già si provava da qualche anno a raccontare lo sport attraverso la radio, mentre in Italia si è dovuto attendere fino al 1928. La radio di oggi ha nuovi strumenti inimmaginabili allora e meno libertà (di usare l'immaginazione). Ma il suo fascino resta intatto...