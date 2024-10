Basterebbe l'elenco dei suoi infortuni a rendere l'idea. Ecco perché la medaglia di Tokyo è stata accolta da tutta l'Italia come il giusto premio per un'atleta che non ha mai abbandonato il suo sogno, nonostante la beffa dei due podi sfiorati nelle precedenti Olimpiadi e il calvario degli infortuni. E bellissime sono anche le parole con cui ha salutato la sua ginnastica (ma non il suo mondo, dato che ha confermato che "ci sarà sempre la ginnastica nella mia vita"): "Sono sicuramente orgogliosissima della mia carriera, di quello che sono riuscita a fare in tempi in cui in Italia era tutto molto difficile per la ginnastica e non si pensava affatto di arrivare fino a quel punto". È proprio così