L'Italia è stata trascinata da Benjamin Manenti, nominato miglior giocatore della competizione. Il capitano è invece Joe Burns (a destra in foto), mentre l'allenatore è Gareth Berg. L'undici schierato nelle partite decisive è stato sempre lo stesso: Justin Mosca, Emilio Gay, Joe Burns, Harry Manenti, Grant Stewart, Anthony Mosca. Jaspreet Singh, Crishan Kalugamade e Thomas Draca. Come si può intuire, si tratta soprattutto di giocatori originari dei Paesi del Commonwealth, dove il cricket è molto più diffuso, e poi naturalizzati per le loro origini italiane. Sia Manenti che Burns, per esempio, sono nati e cresciuti in Australia. Sullo stesso sito della Federazione, c'è un form che invita giocatori nati nel Paese del Commonwealth con antenati italiani a proporsi per capire se sono in possesso dei requisiti utili per giocare con la Nazionale