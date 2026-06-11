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Pallamano, Mondiali 2027: Italia nel Gruppo B con Egitto, Capo Verde e Arabia Saudita

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Sorteggiati a Monaco di Baviera i gironi dei Campionati Mondiali che si svolgeranno in Germania dal 13 al 31 gennaio 2027. L'Italia di Bob Hannig è inserita nel Gruppo B con Egitto, Capo Verde e Arabia Saudita. La Nazionale disputerà le proprie gare alla Porsche-Arena di Stoccarda

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L’Italia affronterà Egitto, Capo Verde e Arabia Saudita nel Gruppo B dei Campionati Mondiali di Germania 2027. Il sorteggio che si è svolto mercoledì nella Hofbräuhaus München, a Monaco di Baviera ha stabilito il percorso degli azzurri alla loro terza partecipazione di sempre, la seconda consecutiva, alla fase finale del torneo in programma dal 13 al 31 gennaio 2027. La Nazionale disputerà le proprie gare alla Porsche-Arena di Stoccarda.

Le avversarie degli Azzurri

Il sorteggio ha stabilito che l’Italia sarà dunque l’unica formazione europea inserita nel Gruppo B. La sorte ha riservato agli azzurri allenati da Bob Hanning incroci affascinanti e perlopiù inediti, in particolare contro Capo Verde – mai affrontata prima in gara ufficiale – e Arabia Saudita. Le maggiori difficoltà, almeno sulla carta, giungono dalla prima urna: capitan Andrea Parisini e compagni trovano l’Egitto, campione d’Africa da quattro edizioni consecutiva e vincitrice del titolo continentale cinque volte nelle ultime sei edizioni dal 2016 a oggi. Gli egiziani sono allenati dal pluri titolato tecnico spagnolo Xavi Pascual – ex Barça, Dinamo Bucarest e Veszprem – e sono reduci dai quarti di finale raggiunti ai Mondiali del 2025, dov’erano stati superati dalla Francia solo di misura (34-33). Tanti i giocatori di spicco: su tutti i terzini Yahia Omar (PSG), Ali Zein (Veszprém), Seif El-Deraa che giocherà con il Barça la prossima Final4 di Champions League. La terza urna ha riservato alla Nazionale la sfida contro Capo Verde, giunta ai Mondiali dopo il bronzo ai Campionati Africani ottenuto battendo l’Algeria nel match per il 3°-4° posto. Capo Verde è allenata dall’esperto tecnico serbo Ljubomir Obradović – 71 anni ed ex CT di Montenegro e nel femminile della Serbia – e giocherà i Mondiali per la quarta volta; nel 2025 aveva chiuso al 23° posto con una vittoria in sei partite. Sarà l’11esima partecipazione ai Campionati Mondiali per l’Arabia Saudita, giunta all’edizione di Germania 2027 tramite wild card. Gli arabi sono guidati dal tecnico greco Dimitris Dimitroulias e sono reduci dal sesto posto ai Campionati Asiatici disputati in Kuwait a gennaio. Il migliore risultato ai Mondiali è il 19esimo posto ottenuto nel 2003 e nel 2013.

La composizione dei gironi

  • GRUPPO A (Monaco di Baviera)

Germania

Serbia

Tunisia

Uruguay

  • GRUPPO B (Stoccarda)

Egitto

ITALIA

Capo Verde

Arabia Saudita

  • GRUPPO C (Monaco di Baviera)

Croazia

Spagna

Cile

Turchia

  • GRUPPO D (Stoccarda)

Argentina

Francia

Brasile

Kuwait

  • GRUPPO E (Kiel)

Svezia

Norvegia

Grecia

Qatar

  • GRUPPO F (Magdeburgo)

Portogallo

Isole Faroe

Polonia

Algeria

  • GRUPPO G (Kiel)

Danimarca

Slovenia

USA

Angola

  • GRUPPO H (Magdeburgo)

Islanda

Macedonia del Nord

Bahrain

Giappone

Il calendario

Tre partite da giocare e altrettanti posti in palio per l’accesso al Main Round. Il cammino dell’Italia nella fase preliminare si aprirà il 13 gennaio 2027, giornata inaugurale della competizione iridata, con la sfida contro l’Arabia Saudita. Due giorni dopo, il 15 giugno, il match contro Capo Verde seguito dall’ultima partita contro l’Egitto il 17 giugno.

La formula dei Mondiali

La formula prevede che le prime tre squadre di ciascun girone accedano al Main Round, portando con sé i punti ottenuti contro le formazioni che, allo stesso modo, otterranno il passaggio alla seconda fase della competizione. Le prime tre classificate del Gruppo B, quello dell’Italia, incroceranno in particolare il Gruppo A – da cui proviene la Germania – con sfide in programma alla LANXESS Arena di Colonia, sede anche di semifinali e finale.

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