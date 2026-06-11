Pallamano, Mondiali 2027: Italia nel Gruppo B

Le avversarie degli Azzurri

Il sorteggio ha stabilito che l’Italia sarà dunque l’unica formazione europea inserita nel Gruppo B. La sorte ha riservato agli azzurri allenati da Bob Hanning incroci affascinanti e perlopiù inediti, in particolare contro Capo Verde – mai affrontata prima in gara ufficiale – e Arabia Saudita. Le maggiori difficoltà, almeno sulla carta, giungono dalla prima urna: capitan Andrea Parisini e compagni trovano l’Egitto, campione d’Africa da quattro edizioni consecutiva e vincitrice del titolo continentale cinque volte nelle ultime sei edizioni dal 2016 a oggi. Gli egiziani sono allenati dal pluri titolato tecnico spagnolo Xavi Pascual – ex Barça, Dinamo Bucarest e Veszprem – e sono reduci dai quarti di finale raggiunti ai Mondiali del 2025, dov’erano stati superati dalla Francia solo di misura (34-33). Tanti i giocatori di spicco: su tutti i terzini Yahia Omar (PSG), Ali Zein (Veszprém), Seif El-Deraa che giocherà con il Barça la prossima Final4 di Champions League. La terza urna ha riservato alla Nazionale la sfida contro Capo Verde, giunta ai Mondiali dopo il bronzo ai Campionati Africani ottenuto battendo l’Algeria nel match per il 3°-4° posto. Capo Verde è allenata dall’esperto tecnico serbo Ljubomir Obradović – 71 anni ed ex CT di Montenegro e nel femminile della Serbia – e giocherà i Mondiali per la quarta volta; nel 2025 aveva chiuso al 23° posto con una vittoria in sei partite. Sarà l’11esima partecipazione ai Campionati Mondiali per l’Arabia Saudita, giunta all’edizione di Germania 2027 tramite wild card. Gli arabi sono guidati dal tecnico greco Dimitris Dimitroulias e sono reduci dal sesto posto ai Campionati Asiatici disputati in Kuwait a gennaio. Il migliore risultato ai Mondiali è il 19esimo posto ottenuto nel 2003 e nel 2013.