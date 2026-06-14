Surf, Fioravanti vince il City Salvador Pro 2026

L'italiano, con un punteggio di 8.3, vince il City El Salvador Pro 2026. Primo successo per il 28enne romano e per l'Italia alla World Surf League. In finale Fioravanti ha superato il numero uno nella classifica generale, Italo Ferreira

Storico successo nel surf per l'Italia. Nella notte, Leonardo Fioravanti ha vinto il City El Salvador Pro 2026, tappa della World Surf League. Prima vittoria nel circuito per il 28enne romano e prima di sempre anche per i colori azzurri nel circuito più prestigioso del surf mondiale. In finale, Fioravanti ha superato il numero uno, leader della classifica generale, il brasiliano Italo Ferreira, con un grande punteggio di 8.3, a chiusura di una prestazione impeccabile già dalle batterie.