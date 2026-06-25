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Il podio di Franco Bragagna: 2^ puntata

vodcast

Il vodcast settimanale di Sky Sport in cui Franco Bragagna approfondisce gli argomenti in trend, le storie e i protagonisti di un’incredibile estate di sport. Tema di questa puntata: “a volte ritornano…”. Come Marc Marquez e Pecco Bagnaia, tornati vincenti e destinati a separarsi a fine stagione; come Giovanni Malagò, tornato ai vertici dello sport (stavolta in Figc); come Alex Schwazer, tornato a combattere contro fantasmi del doping. Disponibile su skysport.it, YouTube e sulle principali piattaforme di streaming

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