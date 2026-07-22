Capri Boxing Cup, sabato la sfida Italia-Usa

Sabato 25 luglio l’isola di Capri diventerà la capitale italiana del Pugilato Olimpico. Nell’incantevole cornice della Certosa di San Giacomo, con inizio della kermesse sportiva alle 21.00, prenderà il via la “Capri Boxing Night”, un appuntamento di assoluto prestigio internazionale inserito nel fitto calendario delle celebrazioni per i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana (FPI). Per la prima volta un evento sportivo di tale portata sbarca nel complesso monumentale più famoso dell’isola azzurra, sito di grande importanza architettonica e culturale, grazie al supporto e alla preziosa collaborazione del Ministero della Cultura, Musei e Parchi Archeologici di Capri e Musei Italiani. L’evento, dall’alto profilo agonistico, organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione e con il sostegno della Città di Capri, con il fondamentale supporto del Ministro per lo Sport e i Giovani – Dipartimento per lo Sport nell’ambito del progetto 110 FPI e con il patrocinio del CONI e dalla Città Metropolitana di Napoli, nel connubio tra Boxe, Arte e Spettacolo, sarà incentrato sul Dual Match Internazionale Italia vs USA nel “Road to Los Angeles 2028”, per la prima ed esclusiva edizione del “Capri Boxing Cup”. I migliori atleti Elite della Nazionale Italiana e della Nazionale Statunitense disputeranno otto incontri, sia maschili che femminili, sulla distanza delle tre riprese olimpiche. Tra gli atleti Azzurri spicca la Campionessa Mondiale e Bronzo Olimpico a Tokyo 2020 Irma Testa, che ha regalato grandi soddisfazioni e successi alla sua terra e all’Italia intera. Per la Nazionale Azzurra sarà anche un importante test di preparazione in vista dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, previsti dal 21 agosto al 3 settembre, offrendo agli atleti l’opportunità di confrontarsi con una delle scuole pugilistiche più competitive al mondo. Rimarcando l'energia, la passione e i valori storici della noble art, in una vetrina globale tra le più fotografate al mondo, oltre al valore sportivo, l’evento unisce spettacolo e promozione del pugilato, trasformando Capri in un palcoscenico internazionale per il movimento pugilistico e per tutti i partner dell’evento. Una “boxing experience” che unirà lo sport d’élite al patrimonio culturale e storico italiano attraverso i valori del pugilato: dall’adrenalina del quadrato all’emozione del verdetto, vissuti in occasione della cena di gala a bordo ring, dal momento artistico dedicato alle poesie dell’opera letteraria “The Boxer” di Gabriele Tinti, con dedica speciale alla famosa statua in bronzo de “Il Pugile a riposo”, a quello musicale, tra eccellenze del territorio e iniziative socio-culturali come la Campagna FPI #ProvaciConMe contro la violenza sulle donne. Leitmotiv dei 110 FPI, questo progetto, ideato e lanciato dalla FPI nel 2014, per azioni sinergiche di sensibilizzazione e contrasto, in occasione delle celebrazioni ha visto nascere e crescere una sinergia importante tra Arte e Boxe, grazie alla collaborazione con l’artista Giulia Maglionico, le cui opere, come il Pitbull Pink Power, esprimono il Never Give Up salvifico, con un richiamo all’empowerment femminile che mette al centro del lavoro artistico il pugilato, inteso nel suo significato nobile di potere infondere un senso di autodeterminazione e sicurezza per una reazione vitalistica alle avversità della vita. Il primo appuntamento del “Capri Boxing Cup” sarà venerdì 24 luglio presso i suggestivi Giardini di Augusto dove, con lo sfondo dei Faraglioni, a partire dalle h 18.30, gli atleti delle due Squadre Italia, guidata dal DT delle Nazionali Azzurre Giovanni De Carolis, coadiuvato da Tecnico Responsabile Clemente Russo (Argento Olimpico Pechino 2008 e Londra 2012) e i Tecnici Giuseppe Perugino e Roberto Cammarelle (Bronzo Olimpico ad Atene 2004, Oro a Pechino 2008 e Argento a Londra 2012), insieme al DS Biagio Zurlo, e USA, guidata dal DT Zauri Antia, daranno spettacolo con il “face to face” che precederà l’atteso evento agonistico, programmato nel chiostro grande della Certosa di San Giacomo dalle 21.00 di sabato 25 luglio. Una sinergia di forze in campo, tra cui i supporters storici della FPI, gli sponsor Allianz, Adidas, Road to Glory, Uliveto, WhySport e Bottega e gli event partner Nuii, La Palette, Ring Service, Tre Emme Sport e Gimacom SA.