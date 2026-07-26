Capri Boxing Cup, Italia-Usa 4-4: termina in parità il prestigioso dual matchBOXE
È terminata 4-4 la Capri Boxing Cup, importante dual match di pugilato tra Italia e Usa andato in scena nella cornice della Certosa di San Giacomo
È finita in parità la Capri Boxing Cup, sfida di pugilato tra Italia e Usa andata in scena sabato 25 luglio a Capri. L'evento, inserito nel calendario delle celebrazioni per i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana (FPI), è terminato 4-4, e si è svolto nella splendida cornice della Certosa di San Giacomo. Il ringside, infatti, è stato il chiostro grande di un complesso monumentale di grande importanza architettonica, storica e culturale, che è stato possibile utilizzare grazie alla collaborazione del Ministero della Cultura, Musei e Parchi Archeologici di Capri e Musei Italiani.
Capri Boxing Cup, Italia-Usa 4-4: i risultati (in grassetto i vincitori)
- 51 kg: Sara Calvani (ITA) WP VS Jennifer Lozano (USA)
- 60 kg: Michele Baldassi (ITA) VS Yahir Diaz-Martinez (USA) WRSCI
- 60 kg: Stella Tosadori (ITA) WP VS Jajaira Gonzalez (USA)
- 65 kg: Giacomo Giannotti (ITA) WP VS Dustin Jimenez (USA)
- 75 kg: Melissa Gemini (ITA) VS Kendra Samargis (USA) WP
- 80 kg: Alfred Commey (ITA) VS Robby (Rahim) Gonzales (USA) WRSCI
- 57 kg: Irma Testa (ITA) WP VS Alyssa Mendoza (USA)
- 90 kg: Chimé Dean Nwokedi (ITA) VS Malachi Georges (USA) WP
(WP: vittoria ai punti; WRSCI: Vittoria per Revisione del Verdetto a seguito di Sospensione per Ferita)