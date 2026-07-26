È finita in parità la Capri Boxing Cup, sfida di pugilato tra Italia e Usa andata in scena sabato 25 luglio a Capri. L'evento, inserito nel calendario delle celebrazioni per i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana (FPI), è terminato 4-4, e si è svolto nella splendida cornice della Certosa di San Giacomo. Il ringside, infatti, è stato il chiostro grande di un complesso monumentale di grande importanza architettonica, storica e culturale, che è stato possibile utilizzare grazie alla collaborazione del Ministero della Cultura, Musei e Parchi Archeologici di Capri e Musei Italiani.