Mondiali Sup, Cecilia Pampinella vince l'oro nella Sprint sul Lago di Paola

Venerdì da sogno per Cecilia Pampinella. L'azzurra del gruppo sportivo dell'Aeronautica Militare è diventata campionessa del mondo sprint di Stand Up Paddling sulle acque del Lago di Paola a Sabaudia. La 20enne di Civitavecchia ha chiuso in finale con il miglior tempo (28.69), precedendo la portoricana Mariecarmen Rivera (argento in 28.90) e la polacca Hanna Kaminska (bronzo in 28.96). "Vincere in un Mondiale in casa lascia senza parole, è incredibile, sono super felice", le sue prime parole dopo il trionfo

Cecilia Pampinella è diventata campionessa del mondo sprint di Stand Up Paddling, sport meglio conosciuto con l'acronimo di 'Sup'. Sulle acque del lago di Paola, a Sabaudia, la 20enne azzurra ha conquistato il primo titolo iridato senior della sua carriera ai campionati del mondo. La portacolori dell'Aeronautica Militare, già campionessa europea in carica nelle specialità Sprint, Technical e Long Distance, si conferma la più veloce sulle acque del Lago di Paola, facendo registrare il miglior tempo della finale in 28.69. Un crono che le permette di chiudere davanti alla portoricana e tre volte campionessa del mondo, Mariecarmen Rivera, argento in 28.90, e alla polacca Hanna Kaminska, bronzo in 28.96. "È incredibile - le sue prime parole dopo il trionfo -. Ho cercato di pensare solo alla gara, guardavo solo la linea del traguardo e nell'ultima parte ho cercato di spingere al massimo. Fare tutto questo in un Mondiale in casa lascia senza parole. Sono super felice di aver vinto qui a Sabaudia e di aver portato in alto i colori italiani". Sabato 17 e domenica 18 ottobre Pampinella andrà nuovamente a caccia di una medaglia nella specialità della Technical race e nella Long Distance.