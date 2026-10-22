Comincia da Kranevo, in Bulgaria, la stagione 2026/27 della pallamano su Sky Sport. Ad aprire i giochi sarà la Nazionale femminile, opposta alle bulgare tra oggi – giovedì – e il prossimo 25 ottobre, in diretta su Sky Sport Max, su NOW e sul canale YouTube di Sky Sport prima da Kranevo e poi da Follonica, per il primo turno di qualificazione ai Campionati Mondiali di Ungheria 2027. Due partite racchiuse in quattro giorni per rincorrere il pass verso la seconda fase, da disputare poi ad aprile con formula analoga ma affrontando avversarie di rango certamente diverso, provenienti dalla classifica finale dei prossimi Europei.

Azzurre dopo l'oro ai Giochi del Mediterraneo

L’Italia femminile della pallamano ha aperto in estate il suo nuovo corso. Affidata al CT danese Martin Albertsen, tecnico di indiscussa fama a livello internazionale, la selezione azzurra ha conquistato ad agosto la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo. "È stata una svolta soprattutto mentale per questo gruppo", ha ricordato il capitano Ilaria Dalla Costa che contro la Bulgaria toccherà quota 94 presenze. "Ora – ha aggiunto Albertsen – mi aspetto di proseguire su quel percorso intrapreso, sia sotto il profilo di evoluzione tecnica che di approccio mentale. Rispettiamo la Bulgaria, ma puntiamo a vincere entrambe le partit". Iniziare bene a Kranevo, dunque, è fondamentale per arrivare poi in casa, il 25 ottobre al Pala Golfo di Follonica, e chiudere la pratica. "Sarei felice di vedere le giovani integrarsi sempre meglio e dare il loro apporto in un palcoscenico internazionale come questo" ha aggiunto Albertsen, il cui roster presenta nove giocatrici sotto i 22 anni e una esordiente, la 17enne Silvia Berardi. All’AquaLife di Kranevo l’inizio di Bulgaria-Italia è atteso per le ore 18: diretta su Sky Sport Max, in streaming su NOW e in live streaming sul canale YouTube di Sky Sport.



