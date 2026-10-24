Dopo l’oro degli Europei di Zagabria, l’argento mondiale. Ma è un argento bellissimo. L'azzurro delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, cresciuto nella palestra della Spes Mestre, ora sotto la guida del suo allenatore Gianmatteo Centazzo, ha conquistato una storica medaglia ai Mondiali di ginnastica in corso a Rotterdam. Il ventenne ha ottenuto il punteggio di 15.233, ed è stato battuto solo dall'armeno Hamlet Manukyan, che ha vinto l'oro con 15.300. Terzo posto e bronzo per l’altro armeno, Mamikon Khachatryan