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Mondiali ginnastica artistica, Gabriele Targhetta d’argento nel cavallo con maniglie

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Una medaglia storica, che per l’Italia arriva dopo oltre un secolo. Dopo l’oro ai recenti Europei di Zagabria, l’azzurro Gabriele Targhetta (20 anni) è arrivato secondo a Rotterdam dietro soltanto all’armeno Hamlet Manukyan. L’ultima medaglia iridata nella specialità per i colori azzurri arrivò nel 1913 

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Dopo l’oro degli Europei di Zagabria, l’argento mondiale. Ma è un argento bellissimo. L'azzurro delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, cresciuto nella palestra della Spes Mestre, ora sotto la guida del suo allenatore Gianmatteo Centazzo, ha conquistato una storica medaglia ai Mondiali di ginnastica in corso a Rotterdam. Il ventenne ha ottenuto il punteggio di 15.233, ed è stato battuto solo dall'armeno Hamlet Manukyan, che ha vinto l'oro con 15.300. Terzo posto e bronzo per l’altro armeno, Mamikon Khachatryan

Il cavallo con maniglie nella storia azzurra ai Mondiali

La specialità occupa un posto importante nella storia della ginnastica artistica italiana: ha regalato all’Italia, infatti, due ori e tre argenti mondiali, ma tutti nei primi anni del Novecento. Il primo titolo iridato arrivò nel 1911, ai Mondiali di Torino, grazie a Osvaldo Palazzi, che vinse davanti al connazionale Giorgio Zampori, medaglia d’argento. Due anni più tardi, a Parigi 1913, fu Zampori a conquistare l’oro, con Palazzi questa volta sul secondo gradino del podio. A completare il bilancio storico è l’argento di Paolo Salvi, sempre a Torino nel 1913.

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