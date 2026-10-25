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il protagonista

Con Gabriele Targhetta l'Italia trova un nuovo grande protagonista dello sport

Danilo Freri
©Getty

Dopo l’oro europeo arriva uno storico argento mondiale a Rotterdam nel cavallo con maniglie: ha solo 20 anni e in lui l’Italia scopre uno specialista capace di guardare verso Los Angeles 2028

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