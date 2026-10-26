Mondiali 2027, azzurre della pallamano al 2^ turno

Una vittoria e un pareggio per volare al secondo turno. L’Italia della pallamano supera la prima fase delle qualificazioni ai Campionati Mondiali di Ungheria 2027 e batte in due partite la Bulgaria. È decisivo il 27-23 dell’andata giocata lo scorso 22 ottobre in trasferta a Kranevo, seguito dal pareggio (27-27) di ieri al Pala Golfo di Follonica, utile ad archiviare la pratica. Ora la Nazionale tornerà in campo ad aprile, quando, sempre in due partite, affronterà una delle squadre provenienti dai Campionati Europei di fine anno nella fase decisiva per stabilire le qualificate al torneo iridato del prossimo anno. In Toscana gara emozionante per i circa 2mila spettatori sugli spalti. Dopo avere chiuso la prima frazione in vantaggio sul 15-13, l’Italia ha subito il ritorno della Bulgaria nella ripresa: massimo vantaggio sul 20-17 da parte delle ospiti, trascinate da una grande prova di Lidiya Kovacheva (12 gol), seguito dal contro sorpasso italiano (22-20), fino al brivido finale. Sotto 27-26, le azzurre trovano il pari col gol a tempo scaduto di Ramona Manojlovic per la parità. "Tiriamo un sospiro di sollievo – ha detto il capitano Ilaria Dalla Costa ai microfoni di Sky Sport - perché alla fine, con un pizzico di fortuna, siamo riusciti a pareggiarla. Abbiamo passato il turno, ma sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare. Sono contenta della reazione che abbiamo avuto durante la partita: non abbiamo mai mollato, siamo andate sotto, abbiamo pareggiato, siamo andate sopra, poi di nuovo sotto e questo è quello che secondo me dobbiamo portare a casa da questa partita. Per il resto dobbiamo lavorare, serve maggiore maturità in alcune situazioni, però siamo sulla strada giusta. Sono convinta di questo".