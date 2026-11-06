Sabato alle 20.10 Belgio-Italia live su Sky

A Conversano sfida equilibrata per larghissimi tratti. Primo tempo chiuso sul 17-17 e Italia che cerca un primo strappo nella parte centrale della ripresa, col massimo vantaggio registrato sul 26-22 al 44’. Fronteggiato il ritorno degli ospiti (26-26), gli azzurri trovano nelle parate di Pau Panitti e nelle iniziative d’attacco del centrale Simone Mengon, premiato come MVP di serata, i guizzi decisivi per la vittoria.

Il capitano Andrea Parisini ai microfoni di Sky Sport: "In spogliatoio prima della gara ci siamo detti che vincere è facile, ma confermarsi è la cosa realmente difficile. Oggi penso che siamo riusciti a farlo e questa vittoria è un passo importante verso la qualificazione agli Europei. Ora, tra neanche 48 ore, saremo già in campo contro il Belgio in un’altra sfida decisiva che bisogna assolutamente vincere per trovarsi con quattro punti quando affronteremo la Germania a marzo. Siamo felicissimi. Non è stata la più bella vittoria che abbiamo fatto, però siamo davvero contenti per il risultato". Adesso per la Nazionale testa al Belgio, avversaria di domani sera (ore 20.10) in trasferta ad Hasselt. La compagine belga arriva da una sconfitta in Germania, 42-32 netto, ma dove sono emerse le buone individualità della prossima avversaria sul cammino dei ragazzi guidati dal CT Bob Hannning. Diretta su Sky Sport Max e sul canale YouTube di Sky Sport (TC Aldamonte-Di Marcello).