Pallamano, Qualificazioni Euro 2028: l’Italia batte la Slovacchia. Domani c'è il Belgiopallamano
Vittoria al debutto per gli Azzurri di Bob Hannning. A Conversano l'Italia ha battuto per 34-32 la Slovacchia nella prima giornata del Gruppo 7 di qualificazione agli EHF EURO 2028 di Spagna, Portogallo e Svizzera. Di nuovo in campo per la seconda gara del girone domani, sabato 7 novembre, ad Hasselt contro il Belgio. Diretta alle 20.10 su Sky Sport Max e sul canale YouTube di Sky Sport
Due punti preziosi per l’Italia della pallamano. Al Pala San Giacomo di Conversano, di fronte a 3.200 spettatori, la Nazionale batte 34-32 la Slovacchia nella prima giornata del Gruppo 7 di qualificazione agli EHF EURO 2028 di Spagna, Portogallo e Svizzera. Gli azzurri partono così con il piede giusto, tengono il passo della Germania e arrivano nel migliore dei modi alla seconda gara del girone in programma il 7 novembre – ad Hasselt contro il Belgio.
Sabato alle 20.10 Belgio-Italia live su Sky
A Conversano sfida equilibrata per larghissimi tratti. Primo tempo chiuso sul 17-17 e Italia che cerca un primo strappo nella parte centrale della ripresa, col massimo vantaggio registrato sul 26-22 al 44’. Fronteggiato il ritorno degli ospiti (26-26), gli azzurri trovano nelle parate di Pau Panitti e nelle iniziative d’attacco del centrale Simone Mengon, premiato come MVP di serata, i guizzi decisivi per la vittoria.
Il capitano Andrea Parisini ai microfoni di Sky Sport: "In spogliatoio prima della gara ci siamo detti che vincere è facile, ma confermarsi è la cosa realmente difficile. Oggi penso che siamo riusciti a farlo e questa vittoria è un passo importante verso la qualificazione agli Europei. Ora, tra neanche 48 ore, saremo già in campo contro il Belgio in un’altra sfida decisiva che bisogna assolutamente vincere per trovarsi con quattro punti quando affronteremo la Germania a marzo. Siamo felicissimi. Non è stata la più bella vittoria che abbiamo fatto, però siamo davvero contenti per il risultato". Adesso per la Nazionale testa al Belgio, avversaria di domani sera (ore 20.10) in trasferta ad Hasselt. La compagine belga arriva da una sconfitta in Germania, 42-32 netto, ma dove sono emerse le buone individualità della prossima avversaria sul cammino dei ragazzi guidati dal CT Bob Hannning. Diretta su Sky Sport Max e sul canale YouTube di Sky Sport (TC Aldamonte-Di Marcello).