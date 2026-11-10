Quando il campione scende in... politica: Teddy Riner e la lezione francese

Tre ori olimpici individuali, dodici titoli mondiali e una nuova sfida: Teddy Riner vuole diventare presidente della Francia. La sua candidatura è l'occasione per riflettere sul ruolo degli sportivi nella politica, tra una tradizione francese consolidata, gli esempi di altri Paesi e un'Italia dove le voci di chi ha vissuto lo sport da protagonista sono ancora poche
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