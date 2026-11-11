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La nuova stella della Champions League si chiama Radnicki

Daniele Barone

Daniele Barone
European Aquatics

Dopo qualche anno di assestamento, la vittoria contro la Pro Recco li ha riportati di diritto tra le favorite per conquistare la Champions League. La loro storia incarna lo spirito della Serbia 'lavoratrice', ma palmares e qualità della rosa raccontano di una squadra di grandissimo livello

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