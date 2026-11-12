L’azzurra torna a vincere un titolo mondiale dopo nove anni: è il suo quarto successo dopo quelli del 2009, del 2013 e del 2017. Seconda la campionessa olimpica Ruano Oliva, quarta l’altra italiana Sessa. Per Jessica Rossi, oltre a quella per il quarto titolo mondiale, anche la gioia del pass olimpico per i Giochi di Los Angeles 2028

Ancora e sempre lei: Jessica Rossi torna a vincere il titolo mondiale nella specialità del trap. Ai campionati mondiali di tiro a volo in corso a Doha, in Qatar, la 34enne azzurra ha conquistato il suo quarto mondiale, dopo quelli vinti nel 2009 a Maribor, nel 2013 a Lima e nel 2017 a Mosca. Nella penultima giornata della rassegna, la campionessa emiliana si è piazzata davanti alla campionessa olimpica di Parigi 2024, la guatemalteca Adriana Ruano Oliva. Quarta l'altra italiana Erica Sessa. Un nuovo trionfo, per Jessica, a nove anni dall’ultimo titolo mondiale. Prima in qualificazione, ha condotto la finale fin dalla prima rotazione con una gara magistrale. L’azzurra ha conquistato il titolo ma anche la carta olimpica per i Giochi di Los Angeles 2028, il primo pass dell’Italia nella disciplina.