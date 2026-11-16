L'eredità olimpica di Milano-Cortina non si è esaurita. Anzi viene ulteriormente rilanciata. Dopo l'hockey, anche il pattinaggio di figura troverà spazio alla Fiera Ice Arena nell'area di Fiera Milano Rho-Pero. La struttura ospiterà i Campionati Italiani di pattinaggio di figura dal 21 al 23 dicembre 2026. T utto ne nuovo impianto dedicato agli sport del ghiaccio inaugurato lo scorso 1° ottobre all’interno del quartiere espositivo di Fiera Milano Rho-Pero. Una struttura moderna e polifunzionale, nata grazie a un investimento di 7 milioni di euro da parte di Fondazione Fiera Milano e alla collaborazione tra la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, Fondazione Fiera Milano, Regione Lombardia, Comune di Milano e Comune di Rho. Sul ghiaccio di Rho si alterneranno le competizioni di artistico , danza e pattinaggio sincronizzato , in un programma articolato su tre giornate. Spazio al pattinaggio sincronizzato , sia nella versione tradizionale sia nel Synchro9 , specialità al debutto nella rassegna tricolore e inserita dal CIO nel programma dei Giochi Olimpici Invernali delle Alpi Francesi 2030. Tanti i protagonisti attesi, a partire dai campioni in carica dell’ artistico al maschile Daniel Grassl e al femminile Lara Naki Gutmann .

Fiera Milano: "Eredità dell'Olimpiade non solo un ricordo"

Il presidente di Fiera Milano Giovanni Bozzetti non nascone la soddisfazione per la scelta della sede dei campionati: “Ospitare per la prima volta i Campionati italiani di pattinaggio di figura è per noi motivo di grande soddisfazione e conferma la bontà della scelta compiuta da Fondazione Fiera Milano. Con la Fiera Ice Arena abbiamo voluto che l’eredità dei Giochi di Milano Cortina non restasse un ricordo, ma diventasse una legacy olimpica concreta e già operativa, capace di attrarre grandi eventi e di offrire al movimento del ghiaccio un luogo dove crescere. È un investimento in cui abbiamo creduto fin dall’inizio e che oggi dimostra tutto il suo valore. Fiera non è più soltanto il luogo delle grandi manifestazioni espositive: è sempre di più un luogo di incontro, vivo e aperto, parte integrante della vita della città e del territorio. Gli sport del ghiaccio stanno vivendo una stagione di successo e di grande partecipazione: questi tricolori saranno una festa di sport che ci accompagnerà verso il Natale e un’occasione per portare a Rho tante famiglie, appassionati e giovani atleti.”