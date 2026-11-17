Un anno fa ci aveva raccontato la sua voglia di diventare il punto di riferimento del padel italiano e un anno dopo Flavio Abbate c'è riuscito, arrivando a ridosso delle prime 40 posizioni della classifica mondiale e centrando la prima semifinale di un Premier Padel P1, il livello più alto dei tornei di padel se si eccettuano i 4 major. Lo abbiamo risentito, per farci raccontare come è cresciuto in questa stagione, ascoltare tutta la sua passione padelistica e aggiornare gli obiettivi