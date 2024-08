A Brescia 46 anni fa, il 4 agosto 1978, Sara Simeoni stabiliva il nuovo record del mondo del salto in alto, fissandolo a 2.01. Un’impresa allora e tuttora senza precedenti nella storia azzurra della disciplina, un evento rimasto nella storia, nonostante per 30 anni non sia circolata alcuna immagine che lo immortalasse.