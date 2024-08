Sono appena terminati i Giochi eppure la Diamond League mette di nuovo in mostra i pezzi pregiati dell'atletica mondiale. Il solito 'Mondo' Duplantis ha ritoccato per la decima volta in carriera il suo record, volando fino a 6 metri e 26. Ottimo anche il norvegese Ingebrigtsen, nuovo primatista dei 3000 metri. Da menzionare anche il nostro Gimbo Tamberi: smaltito l'infortunio di Parigi è tornato a vincere con un 2.31, un bel segnale in vista delle finali di Bruxelles