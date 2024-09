Brescia, dove l'atletica respira la storia

Domenica 8 settembre è in programma la prima edizione dello Sky Wifi Grand Prix Brescia, prestigioso appuntamento del calendario internazionale che vedrà numerosi protagonisti dei Giochi Olimpici di Parigi impegnati sulla pista intitolata alla moglie del leggendario professor Calvesi, il miglior tecnico della storia degli ostacoli. Un motivo in più per onorare un grande appuntamento, che Sky vi trasmetterà in diretta dalle 15.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW