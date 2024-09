Nel maggio di 39 anni fa la strage dell'Heysel rese pubblico per la prima volta il problema degli hooligans nel calcio, poi accentuato dalla morte di 96 persone nel crollo dello stadio di Hillsborough nell'aprile 1989. Questa sera la Diamond League sarà di scena al fu Heysel, oggi intitolato 'Re Baldovino', per la sua tappa finale, dedicata a Ivo van Domme, talento dell'atletica belga morto in un incidente stradale dopo aver vinto l'argento negli 800 metri a Montreal 1976