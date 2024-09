La tragedia di Rebecca Cheptegei

La scorso 5 settembre è morta in Kenya Rebecca Cheptegei, maratoneta in gara qualche settimana fa all'Olimpiade di Parigi. Era stata attaccata dall'ex fidanzato, Dickson Ndiema, mentre tornava dalla chiesa con i suoi due figli (dopo un litigio pare per un terreno conteso): è morta 4 giorni dopo a causa di ferite da ustione che coprivano l’80% del suo corpo. Lo scorso 10 settembre è deceduto anche l'uomo, rimasto lui stesso ustionato mortalmente.