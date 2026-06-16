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Atletica, tre appuntamenti su Sky. Si parte oggi da Ostrava

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Tre appuntamenti con l’atletica su Sky e NOW. Si parte oggi con il  World Athletics Continental Tour Gold ad Ostrava (alle 18 su Sky Sport Arena). Venerdì 19 giugno da non perdere la Diamond League a Doha, infine domenica un altro appuntamento di livello Gold del World Continental Tour con i FBK Games di Hengelo

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Sono in arrivo tre grandi appuntamenti con l’atletica leggera nella settimana di Sky e in streaming su NOW. Si comincia martedì 16 giugno con il sessantacinquesimo Golden Spike di Ostrava, alle 18 su Sky Sport Arena, tappa del World Athletic Continental Tour, che accenderà i riflettori sull’inedita gara dei 150 metri con la sfida tra lo statunitense Noah Lyles e l’australiano Gout Gout. Saranno otto gli italiani in gara, tra cui Leonardo Fabbri nel getto del peso e Pietro Arese nei 1500 metri. 

Venerdì Diamond League a Doha, domenica FBK Games di Hengelo

Venerdì 19, alle 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, la Diamond League arriva in Qatar, a Doha dove promette grande spettacolo la gara del giavellotto maschile, con la sfida tra Rumesh Tharanga Pathirage, Arshad Nadeem e Keshorn Walcott, mentre nella gara del salto triplo, occhi puntati sull’azzurro Andrea Della Valle. Infine, domenica 21 giugno alle 15 su Sky Sport Arena, un altro appuntamento di livello Gold del World Continental Tour, con i FBK Games di Hengelo, in cui la campionessa olandese Femke Bol si metterà alla prova per la prima volta nella sua carriera sulla distanza degli 800 metri e l’italiana Larissa Iapichino sarà impegnata nella gara del salto in lungo. La grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.. 

L’atletica leggera in diretta su Sky e su NOW

Martedì 16 Giugno

  • Alle 18: WORLD ATHLETICS CONTINENTAL TOUR GOLD – OSTRAVA su Sky Sport Arena. Telecronaca di Nicola Roggero e Stefano Baldini

Venerdì 19 Giugno

  • Alle 19: DIAMOND LEAGUE - DOHA su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Telecronaca di Nicola Roggero e Stefano Baldini

Domenica 21 Giugno

  • Alle 15: WORLD ATHLETICS CONTINENTAL TOUR GOLD – HENGELO su Sky Sport Arena. Telecronaca di Nicola Roggero e Stefano Baldini

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