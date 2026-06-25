Atletica, Diamond League a Parigi e Tour Gold

Due grandi appuntamenti con l’atletica leggera anche questa settimana su Sky e NOW : World Athletics Continental Tour, Zagabria e Diamond League, Parigi

La grande atletica è protagonista su Sky e in streaming su NOW anche questa settimana, con due meeting da non perdere: venerdì 26 giugno alle 18.00 su Sky Sport Uno, il 76mo Boris Hanžeković Memorial di Zagabria, appuntamento di livello Gold del World Athletics Continental Tour, sarà l’occasione per rivedere in pista il campione del mondo dei 110 ostacoli Cordell Tinch, la velocista giamaicana Elaine Thompson-Herah e la campionessa olimpica a Parigi nel salto in alto Yaroslava Mahuchikh. Tanti gli italiani in gara, tra cui Leonardo Fabbri nel getto del peso, Fausto Desalu nei 200 metri, Pietro Arese nei 1500, Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli e Dariya Derkach nel salto triplo femminile. Nella tappa parigina della Diamond League, in programmazione domenica 28 giugno alle 18.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, gli occhi di tutti saranno puntati sulla sfida dei 100 metri tra il campione olimpico Noah Lyles e l’azzurro Marcell Jacobs, e su quella del salto con l’asta dove si sfideranno i tre migliori al mondo nella disciplina: Armand Duplantis, Emmanouil Karalis e Renaud Lavillenie.

La grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.