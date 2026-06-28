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Atletica, Diamond League: Duplantis torna a vincere a Parigi

Atletica

Dopo lo stop di Stoccolma, lo svedese ritrova il feeling con la vittoria nella tappa parigina della Diamond League superando i 6.13. Non riesce il record del mondo, mentre alle sue spalle Thiery e Karalis si fermano a 5.93

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'Mondo' Duplantis torna a brillare. Dopo aver interrotto a tre anni il record di vittorie consecutive, con la sconfitta nel meeting di casa a Stoccolma, lo svedese festeggia le recenti nozze tornando a vincere nella tappa di Parigi della Diamond League. Gli sono bastati cinque salti vincenti per superare 6.13 e rendersi irragiungibile per gli avversari. Il francese Thiery e il greco Karalis si sono fermati a 5.93, mentre l'oro olimpico ha provato a battere il suo record del mondo saltando a 6.32, ma vani sono stati i tre tentativi.

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