La campionessa mondiale di maratona in carica, Peres Jepchirchir, è stata squalificata per tre anni per doping. Lo ha reso noto l'Athletics Integrity Unit (AIU). La trentatreenne Jepchirchir, atleta pluridecorata e vincitrice dell'oro olimpico ai Giochi di Tokyo 2021, è stata sospesa in seguito alla rilevazione, in un campione prelevato fuori competizione, di tracce di Epo. L'AIU ha confermato una squalifica di tre anni, con decorrenza dal 20 ottobre.

La keniana Peres Jepchirchir, campionessa mondiale in carica di maratona e campionessa olimpica a Tokyo 2020, è stata squalificata per tre anni per essere stata trovata positiva all'eritropoietina (Epo), sostanza trovata a seguito di un controllo antidoping. A rendere nota la notizia della squalifica, l'Unità per l'integrità di World Athletics (Aiu). Jepchirchir, 33 anni, ex detentrice del record mondiale di mezza maratona, ha firmato il modulo di riconoscimento delle violazioni delle norme antidoping e ha accettato "la squalifica di tutti i suoi risultati sportivi a partire dal 17 luglio 2026, inclusa la vittoria alla maratona di Sydney". Jepchirchir, oro iridato nel settembre dello scorso anno a Tokyo 2025, è al nono posto della classifica delle migliori maratonete di sempre con un primato personale di 2 ore, 14'43. Nel corso della sua carriera ha vinto anche le maratone di Londra (2024), Boston (2022) e New York (2021).