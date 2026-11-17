A oltre due anni dall’ultimo torneo PGA, Tiger Woods tornerà in gara all’Hero World Challenge, alle Bahamas, dal 3 al 6 dicembre. Il 15 volte vincitore di un Major è reduce da due interventi, al tendine d’Achille e alla schiena, e dal grave incidente stradale del marzo 2026 in Florida. Dopo l’arresto e la sospensione della patente per cinque anni, Woods aveva annunciato una pausa per sottoporsi a cure e concentrarsi sulla salute

Tiger Woods tornerà a giocare a golf a livello agonistico per la prima volta dopo oltre due anni il mese prossimo, quando scenderà in campo all'Hero World Challenge alle Bahamas, torneo che si terrà ad Albany dal 3 al 6 dicembre. Sarà la prima volta che Woods disputerà un torneo ufficiale del PGA Tour dal luglio 2024: da lì in poi, il 15 volte vincitore di tornei major ha dovuto affrontare due seri infortuni, con altrettanti interventi chirurgici, uno al tendine d'Achille e uno alla schiena. Poi, a marzo 2026, l'incidente stradale con ribaltamento in Florida che gli è costato prima l'arresto e poi la sospensione della patente di guida per cinque anni. Una vicenda che ha avuto vari strascichi: Woods non aveva bevuto alcolici, ma le autorità lo avevano fermato riscontrandone le facoltà mentali alterate e che aveva in tasca due pillole contenenti l'idrocodone, un analgesico oppioide. Alcuni giorni dopo Woods aveva dichiarato che si sarebbe "allontanato" per sottoporsi a cure e concentrarsi sulla propria salute.