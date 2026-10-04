Quadarella: "Ho ancora margine per crescere, vincere non mi mette pressione"

A margine del suo intervento al Festival dello Sport di Trento Simone Quadarella ospite di Sky Sport24 ha fatto un bilancio del suo momento e della sua carriera indicando anche gli obiettivi futuri: "Sono stata in vacanza e ora ho ricominciato, è un bel periodo. Vincere non è una pressione per me ma uno stimolo in più. Le mie distantz principali resteranno gli 800 e i 1500 metri ma aver fatto così bene nei 400 è una novità. Potrei provarli in vasca lunga. Prossimo obiettivo i Mondiali in vasca corta a dicembre