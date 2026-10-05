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Champions League, l'Italia a forza 2 per il titolo

Daniele Barone

Daniele Barone
©IPA/Fotogramma

Martedì ricomincia la Champions League di pallanuoto e le due italiane sono pronte davvero a ritagliarsi un ruolo da protagonista: Pro Recco e Brescia si affidano a un gruppo rinnovato, ringiovanito e a due allenatori storici che sanno quale direzione prendere. Lo spettacolo è garantito, aspettando le Final Four di Belgrado

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