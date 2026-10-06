La Champions di pallanuoto ancora su Sky!

Comincia la stagione della Champions League di pallanuoto, che resterà nella Casa dello Sport anche per la stagione 2026/2027. AN Brescia e Pro Recco cominciano il loro cammino stasera con il derby italiano: appuntamento alle 20.30 live su Sky Sport Max e su NOW

Sky rinnova i diritti della European Aquatics Champions League Men di pallanuoto . Il grande torneo europeo per club resta nella Casa dello Sport anche per la stagione 2026/2027 . Su Sky e in streaming su NOW si potranno seguire tutte le partite della Pro Recco 1913 e dell’ AN Brescia , le due squadre italiane impegnate nella competizione, oltre alle sfide delle Final4 , in programma dal 2 al 15 maggio 2027.

Prima giornata con Brescia-Pro Recco

Il torneo prenderà il via martedì 6 ottobre, con il Round 1. Il programma si aprirà con la sfida tutta italiana tra AN Brescia e Pro Recco 1913, in diretta alle 20.30 su Sky Sport Max. La telecronaca sarà affidata a Daniele Barone affiancato al commento tecnico da Leonardo Binchi, ex pallanuotista azzurro. Le due squadre italiane si ritroveranno nuovamente nel match di ritorno della fase a gironi, essendo state inserite entrambe nel pool B, insieme ai romeni del CSM Oradea ed ai serbi del SPD Radnicki. La pallanuoto è protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.