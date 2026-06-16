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Europei, Mencarelli campione: oro nella spada, battuto Sarid in finale

Scherma
Fonte Instagram @federscherma

Il 23enne torinese batte in finale l'israeliano e si mette al collo l'oro nella prova individuale di spada maschile agli Europei di Antony. Si tratta della prima medaglia in carriera nel suo esordio da senior sul palcoscenico europeo

EUROPEI SCHERMA DI ANTONY, TUTTE LE NEWS SU SKY SPORT 24

Simone Mencarelli batte 15-12 in finale l'israeliano Alon Sarid e si mette al collo l'oro nella prova individuale di spada maschile agli Europei di Antony (Francia). Per il 23enne torinese, che nell'arco di questa stagione aveva già avuto modo di levarsi le prime grandi soddisfazioni nella Coppa del Mondo con il secondo posto al Grand Prix di Doha ed il terzo a quello di Medellin, si tratta della prima medaglia in carriera nel suo esordio da senior sul palcoscenico europeo. In virtù del positivo bilancio di cinque vittorie a fronte di una sola sconfitta, l'azzurro ha conquistato il girone 11 e viene accreditato della testa di serie numero otto, con un bye al primo turno. All'esordio nel tabellone da 64, quindi, il giovane piemontese domina per 15-5 il croato Jakov Sola, per poi spuntarla al minuto supplementare (11-10) contro il connazionale Andrea Santarelli. Agli ottavi Mencarelli piega con il netto score di 15-7 il ceco Martin Rubes mentre ai quarti, sotto per 5-10, sigla una clamorosa rimonta e castiga per 14-13 lo spagnolo Alvaro Fernandez Calleja. Anche nel penultimo atto il torinese si impone solo alla stoccata decisiva (15-14) sul danese Conrad Seibaek Kongstad, prima del trionfo finale.

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