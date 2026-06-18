Europei scherma, bronzo per Martini nel fioretto

Splendido bronzo per Tommaso Martini nel fioretto maschile. Il carabiniere toscano, al suo primo Europeo senior, ha ceduto solo in semifinale al polacco Rzadkowski (15-7), dopo una grande cavalcata impreziosita dal successo sul medagliato olimpico Choupenitch. Per l'Italia è la terza medaglia sulle pedane francesi. Ai piedi del podio chiudono invece gli altri fiorettisti Tommaso Marini (5°) e Filippo Macchi (8°), e la spadista Giulia Rizzi (6°), eliminata ai quarti

La “Riga” azzurra arriva dritta sul podio europeo. Tommaso Martini conquista il bronzo nel fioretto maschile ad Antony 2026 e firma la terza medaglia italiana della rassegna, dopo l’oro di Simone Mencarelli e l’argento di Arianna Errigo.

Per il 23enne toscano, è la prima medaglia al debutto in un Europeo Assoluto. Nel gruppo lo chiamano “Riga” da quando, la prima volta in una palestra di scherma, si presentò con la maglia di Riganò, ex attaccante della Fiorentina, squadra del padre. Lui, invece, è interista. Una piccola storia di famiglia dentro una giornata cominciata con qualche difficoltà nel girone, chiuso con tre vittorie e due sconfitte, e poi cambiata completamente nel tabellone.

Martini ha prima superato l’olandese Dijkstra 15-2, poi ha battuto 15-9 il ceco Alexander Choupenitch, medagliato olimpico e avversario più complicato della sua gara, per sua stessa ammissione. Un assalto tirato con classe e lucidità, sapientemente guidato a fondo pedana dal maestro della Nazionale ed ex olimpionico Alessandro Puccini.

Negli ottavi il fiorettista dei Carabinieri ha confermato il cambio di passo, vincendo 15-8 contro il britannico Sosnov. Nel quarto per la medaglia ha poi superato 15-10 l’ungherese Mihalyi, che nel turno precedente aveva eliminato Guillaume Bianchi: questa sì, la vera sorpresa del tabellone.

La semifinale contro il polacco Andrzej Rzadkowski si è chiusa 15-7 per l’avversario, ma l’assalto era ormai condizionato da un problema al flessore con cui Martini ha dovuto convivere nel corso della giornata. Il bronzo resta comunque il risultato più importante della sua carriera: “Un anno fa ero a Genova sugli spalti, oggi ho coronato un sogno”, ha detto dopo la gara.

Rammarico per Bianchi, campione europeo proprio a Genova, fuori agli ottavi e nono in una giornata chiusa prima del previsto. Ai piedi del podio anche Tommaso Marini, quinto dopo la sconfitta nei quarti contro il russo Anton Borodachev, in un assalto a senso unico.

Ottavo Filippo Macchi, battuto 15-14 da Rzadkowski in un assalto carico di tensione. Macchi era avanti 10-6, poi si è ritrovato a rincorrere fino al 14-14 prima di perdere su una stoccata giudicata male dall’arbitro. Un episodio che ha riaperto inevitabilmente il ricordo della polemica olimpica, senza però cancellare il dato tecnico: fiducia nei propri mezzi e voglia di vincere non mancano.

A far tornare il sorriso a Filippo è stato anche il bronzo del compagno di squadra e amico Tommaso Martini. Macchi è stato tra i primi ad abbracciarlo dopo la semifinale, con l’augurio rivolto al compagno di riaverlo al più presto in forma per la prova a squadre di domenica 21.

Altra arma, altra storia, altro ritmo. Nella spada femminile la migliore delle azzurre è stata Giulia Rizzi, sesta dopo il ko nei quarti contro l’estone Katrina Lehis. Alberta Santuccio ha chiuso nona, Rossella Fiamingo 53ª e Sara Maria Kowalczyk 60ª. Una gara complicata per le spadiste, apparse molto provate anche dalla temperatura, che ad Antony, durante i loro assalti, ha toccato i 37 gradi. Fuori, intanto, una tempesta tropicale si abbatteva sulla “nave rovesciata” del complesso sportivo intitolato al navigatore Éric Tabarly.

Per la cronaca, intorno alle 23 ora locale, le cerimonie di premiazione hanno incoronato i nuovi campioni europei: il francese Rafael Savin nel fioretto e l’estone Katrina Lehis nella spada. Sempre per la cronaca, dopo tre giorni di prove individuali, 13 nazioni sono andate almeno una volta a podio. La Francia guida con quattro medaglie, due ori, un argento e un bronzo. Segue l’Italia con tre: un oro, un argento e un bronzo, quattro medaglie in meno rispetto a Genova 2025.

Archiviato il programma individuale, domani ad Antony si aprono però le gare a squadre con spada maschile e sciabola femminile. A caccia di conferme e riscatti.