Aldo Montano venerdì sera ha rischiato di morire per colpa della sua allergia alla caseina. Lo ha raccontato in un post su Instagram in cui ha mostrato una foto del ricovero d'urgenza con la mascherina per l’ossigeno per lo shock anafilattico. A 'La Gazzetta dello Sport' ha spiegato bene cosa è successo e quei drammatici istanti: "Fisicamente mi sono ripreso, per il resto insomma... Dopo la paura si torna alla vita, però me la sono vista brutta, ho vissuto attimi di terrore che purtroppo ho già conosciuto diverse volte in passato. Possibile che un piatto servito in un ristorante dove stai passando una bella serata con un amico si trasformi in un incubo? Sono stato qualche giorno a Roma e venerdì sera ero nel centro storico a passeggiare con un carissimo amico (Gian Marco D’Eusebi, creator di reel sulle cose più curiose della Capitale, ndr). Ci siamo voluti fermare in zona Campo de’ Fiori per mangiare qualcosa, anche perché quel ristorante ha all’interno delle rovine romane ed era particolarmente suggestivo. Ho ordinato delle fettuccine con la coda alla vaccinara, piatto tipico, e visto che il mio lavoro mi ha portato a girare tanto e so che devo stare attentissimo, non solo ho comunicato la mia allergia al cameriere, ma sono pure andato in cucina a raccomandarmi: 'In questo piatto il formaggio non lo mettiamo mai', mi hanno detto. So che posso sembrare un rompiscatole, ma vista la mia situazione preferisco sempre essere eccessivamente prudente. Eppure, dopo aver mangiato, ho cominciato a sentirmi male".