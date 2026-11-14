Scherma, Italia super in CdM: Santuccio oro, tripletta fioretto e spada maschile di bronzo

Weekend da incorniciare per gli azzurri: Alberta Santuccio trionfa a Wuxi dopo un infortunio, Anna Cristino guida il podio italiano nel fioretto a Plovdiv, dove Marini è argento. A Berna arriva anche il bronzo degli spadisti nella prova a squadre
L'Italia della scherma continua a collezionare medaglie in Coppa del Mondo. Dalla Cina alla Bulgaria, passando per la Svizzera, gli azzurri sono protagonisti di un altro fine settimana ricco di successi: Alberta Santuccio vince nella spada femminile a Wuxi, Anna Cristino conquista il suo primo oro nel fioretto a Plovdiv, dove arrivano anche l'argento di Aurora Grandis, il bronzo di Martina Favaretto e il secondo posto di Tommaso Marini. A completare il quadro il bronzo della squadra di spada maschile a Berna, dopo l'argento individuale di Matteo Galassi.
Un bilancio di sette medaglie, con due ori, tre argenti e due bronzi, che conferma la competitività della scherma italiana in tutte le specialità impegnate.
Santuccio, dall'infortunio all'oro in tre settimane
L'impresa più emozionante arriva da Wuxi, in Cina, dove Alberta Santuccio torna a vincere appena tre settimane dopo l'infortunio al ginocchio destro rimediato nella precedente tappa di Casablanca.
La 32enne catanese delle Fiamme Oro, numero 1 del ranking mondiale, conquista il quinto successo individuale in Coppa del Mondo battendo in finale la campionessa mondiale in carica, la coreana Sera Song, per 13-12 al minuto supplementare.
Una vittoria dal significato particolare, arrivata dopo un intenso programma di recupero e con pochissimi allenamenti in pedana. Santuccio supera nei quarti la francese Candassamy, poi vince due assalti consecutivi all'ultima stoccata: 9-8 in semifinale contro l'ungherese Muhari e 13-12 nella finale contro Song.
Per l'olimpionica azzurra è il quindicesimo podio individuale nel circuito maggiore, il secondo consecutivo in questa stagione dopo il bronzo di Casablanca.
Fioretto femminile, dominio azzurro a Plovdiv
In Bulgaria il fioretto italiano continua a dettare legge. Dopo il podio interamente azzurro della prima tappa in Giappone, arriva un'altra tripletta: oro ad Anna Cristino, argento ad Aurora Grandis e bronzo a Martina Favaretto.
Cristino, 24 anni, conquista la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo superando in finale Grandis per 15-9, dopo aver eliminato in semifinale Favaretto. Per Grandis, 23 anni, è invece il primo podio nel circuito maggiore, ottenuto partendo dalle qualificazioni e battendo lungo il percorso anche la numero 2 del mondo Martina Batini.
Favaretto, campionessa mondiale in carica e leader del ranking, conquista la ventesima medaglia individuale in Coppa del Mondo. Con Batini quinta classificata, l'Italia piazza quattro atlete tra le prime cinque.
Nelle prime due tappe stagionali sono già sei le fiorettiste italiane salite sul podio: un dato che racconta la straordinaria profondità della Nazionale guidata dal CT Simone Vanni.
Marini sfiora l'oro, battuto 15-14 in finale
Sempre a Plovdiv, nella gara maschile, Tommaso Marini conquista uno splendido argento, arrendendosi soltanto all'ultima stoccata al russo Kirill Borodachev, numero 2 del mondo.
Il 26enne marchigiano delle Fiamme Oro supera nei quarti il giapponese Matsuyama e in semifinale lo statunitense Alexander Massialas, battuto 15-13, prima della finale persa 15-14.
Per Marini è la quattordicesima medaglia individuale in Coppa del Mondo. Buoni piazzamenti anche per Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Tommaso Martini, tutti negli ottavi di finale.
Spada maschile, l'Italia è di bronzo a Berna
La terza tappa del weekend azzurro è Berna, dove la squadra di spada maschile composta da Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli conquista il bronzo battendo Hong Kong per 45-33 nella finale per il terzo posto.
Il quartetto guidato dal Ct Diego Confalonieri supera Argentina, Venezuela ed Egitto, prima di arrendersi in semifinale all'Ungheria per 40-32. Nella finale per il bronzo arriva però una pronta reazione, con una netta vittoria su Hong Kong.
Un risultato importante dopo l'undicesimo posto della prima tappa stagionale a Casablanca, che si aggiunge all'argento conquistato da Matteo Galassi nella gara individuale del giorno precedente.
L'Italia continua a vincere
Dal ritorno vincente di Santuccio alla prima volta di Cristino e Grandis, fino alla conferma di Marini e al podio degli spadisti, il fine settimana di Coppa del Mondo racconta una scherma italiana capace di essere protagonista con campioni affermati e nuove generazioni.
Il prossimo appuntamento per la spada maschile e femminile sarà dal 3 al 6 dicembre a Tashkent, in Uzbekistan. Intanto a Plovdiv e Wuxi il programma si completa con le prove a squadre.