Scherma, Italia super in CdM: Santuccio oro, tripletta fioretto e spada maschile di bronzo

Weekend da incorniciare per gli azzurri: Alberta Santuccio trionfa a Wuxi dopo un infortunio, Anna Cristino guida il podio italiano nel fioretto a Plovdiv, dove Marini è argento. A Berna arriva anche il bronzo degli spadisti nella prova a squadre

Un bilancio di sette medaglie, con due ori, tre argenti e due bronzi, che conferma la competitività della scherma italiana in tutte le specialità impegnate.

L'Italia della scherma continua a collezionare medaglie in Coppa del Mondo . Dalla Cina alla Bulgaria, passando per la Svizzera, gli azzurri sono protagonisti di un altro fine settimana ricco di successi: Alberta Santuccio vince nella spada femminile a Wuxi, Anna Cristino conquista il suo primo oro nel fioretto a Plovdiv, dove arrivano anche l'argento di Aurora Grandis, il bronzo di Martina Favaretto e il secondo posto di Tommaso Marini . A completare il quadro il bronzo della squadra di spada maschile a Berna , dopo l' argento individuale di Matteo Galassi .

Per l'olimpionica azzurra è il quindicesimo podio individuale nel circuito maggiore, il secondo consecutivo in questa stagione dopo il bronzo di Casablanca.

Una vittoria dal significato particolare, arrivata dopo un intenso programma di recupero e con pochissimi allenamenti in pedana. Santuccio supera nei quarti la francese Candassamy, poi vince due assalti consecutivi all'ultima stoccata: 9-8 in semifinale contro l'ungherese Muhari e 13-12 nella finale contro Song.

Nelle prime due tappe stagionali sono già sei le fiorettiste italiane salite sul podio: un dato che racconta la straordinaria profondità della Nazionale guidata dal CT Simone Vanni.

Favaretto, campionessa mondiale in carica e leader del ranking , conquista la ventesima medaglia individuale in Coppa del Mondo. Con Batini quinta classificata, l'Italia piazza quattro atlete tra le prime cinque.

Cristino , 24 anni, conquista la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo superando in finale Grandis per 15-9, dopo aver eliminato in semifinale Favaretto . Per Grandis, 23 anni, è invece il primo podio nel circuito maggiore, ottenuto partendo dalle qualificazioni e battendo lungo il percorso anche la numero 2 del mondo Martina Batini.

In Bulgaria il fioretto italiano continua a dettare legge . Dopo il podio interamente azzurro della prima tappa in Giappone, arriva un'altra tripletta: oro ad Anna Cristino, argento ad Aurora Grandis e bronzo a Martina Favaretto .

Per Marini è la quattordicesima medaglia individuale in Coppa del Mondo . Buoni piazzamenti anche per Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Tommaso Martini, tutti negli ottavi di finale.

Il 26enne marchigiano delle Fiamme Oro supera nei quarti il giapponese Matsuyama e in semifinale lo statunitense Alexander Massialas, battuto 15-13, prima della finale persa 15-14.

La terza tappa del weekend azzurro è Berna, dove la squadra di spada maschile composta da Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli conquista il bronzo battendo Hong Kong per 45-33 nella finale per il terzo posto.

L'Italia continua a vincere

Dal ritorno vincente di Santuccio alla prima volta di Cristino e Grandis, fino alla conferma di Marini e al podio degli spadisti, il fine settimana di Coppa del Mondo racconta una scherma italiana capace di essere protagonista con campioni affermati e nuove generazioni.

Il prossimo appuntamento per la spada maschile e femminile sarà dal 3 al 6 dicembre a Tashkent, in Uzbekistan. Intanto a Plovdiv e Wuxi il programma si completa con le prove a squadre.