Le squadre azzurre dominano in Bulgaria nel fioretto: il Dream Team femminile batte la Francia e centra il nono successo consecutivo, gli uomini travolgono la Russia. Oro anche per Alberta Santuccio a Wuxi nella spada e Anna Cristino sempre nel fioretto a Plovdiv, dove sul podio sono salite anche, Grandis,Favaretto e Marini. Nella spada, a Berna, argento individuale per Galassi e bronzo a squadre. Nove medaglie, quattro ori, tre argenti e due bronzi. È il bilancio straordinario dell’Italia della scherma nel secondo weekend stagionale di Coppa del Mondo. Dalla Bulgaria alla Cina, passando per la Svizzera, gli azzurri sono stati protagonisti in tutte le specialità, con un finale da applausi a Plovdiv: due ori nelle prove a squadre di fioretto, conquistati nel giro di un’ora, a completare un fine settimana già ricchissimo di successi individuali. Nel fioretto, il Dream Team femminile non si ferma più: nove vittorie consecutive. Le fiorettiste del CT Simone Vanni, Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo e Anna Cristino dominano la finale contro la Francia, imponendosi con un netto 45-26 e conquistando il secondo oro consecutivo nelle prime due tappe stagionali. Un successo che allunga la striscia di vittorie consecutive di questa nazionale, imbattuta dal Mondiale di Tbilisi 2025, quando proprio la Francia aveva eliminato le Azzurre in semifinale. Da allora, soltanto vittorie per le italiane, che a Plovdiv hanno superato nell’ordine: Romania, Corea e Giappone, prima dell’ultimo atto. Anche gli uomini sono d’oro: Russia travolta 45-27 e il bis azzurro arriva dopo neppure un’ora. Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini conquistano la prova a squadre maschile battendo nettamente la Russia per 45-27. I campioni del mondo in carica si riprendono così il gradino più alto del podio dopo il bronzo della prima tappa stagionale a Takamatsu. Un percorso autoritario, con le vittorie su Brasile, Cina e Giappone, prima del trionfo nella finale. Per il fioretto italiano è una giornata perfetta, con due inni di Mameli a chiudere la tappa bulgara. Il weekend di Plovdiv era già entrato nella storia del fioretto azzurro grazie a una nuova tripletta femminile. Anna Cristino, 24 anni, ha conquista la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, superando in finale per 15-9 Aurora Grandis, 23enne al primo podio nel circuito maggiore. Bronzo per Martina Favaretto, campionessa mondiale in carica e numero 1 del ranking, che raggiunge quota venti medaglie individuali in Coppa del Mondo. E dopo il podio interamente italiano della prima tappa in Giappone, il movimento azzurro conferma una rosa impressionante: sei atlete diverse a medaglia nei primi due appuntamenti stagionali. Nella gara maschile torna protagonista anche Tommaso Marini, argento dopo una finale combattutissima contro il russo Kirill Borodachev, persa soltanto all’ultima stoccata per 15-14. Per il marchigiano è il quattordicesimo podio individuale in Coppa del Mondo. La protagonista dell’impresa più emozionante è però forse Alberta Santuccio, oro nella spada a Wuxi, in Cina, capace di vincere la gara individuale appena tre settimane dopo l’infortunio al ginocchio destro rimediato a Casablanca. La 32enne catanese delle Fiamme Oro, leader del ranking mondiale, ha superato in finale la coreana Sera Song, campionessa mondiale in carica, per 13-12 al minuto supplementare. È il quinto successo individuale in carriera in Coppa del Mondo e il quindicesimo podio complessivo nel circuito. Una vittoria costruita attraverso un recupero lampo e due assalti decisivi vinti all’ultima stoccata, prima in semifinale contro l’ungherese Muhari e poi nella finale contro Song. Nella prova a squadre, invece, l’Italia composta da Giulia Rizzi, Gaia Caforio, Gaia Traditi e Lucrezia Paulis ha chiuso solo al sesto posto. Anche la spada maschile contribuisce al ricco bottino azzurro. A Berna Matteo Galassi ha conquistato l’argento individuale, mentre nella prova a squadre gli azzurri del CT Diego Confalonieri (Simone Mencarelli, Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli) hanno superato ong Kong per 45-33 nella finale per il terzo posto, riscattando la sconfitta in semifinale contro l’Ungheria. Un risultato importante dopo l’undicesimo posto della prima tappa stagionale a Casablanca. Nella sciabola, infine, azzurri fuori dal podio al Cairo in una trasferta poco fortunata per le lame italiane. Nelle prove a squadre del Cairo, il quartetto maschile composto da Pietro Torre, Cosimo Bertini, Matteo Neri e Leonardo Reale ha chiuso all’undicesimo posto. Quindicesima posizione per la formazione femminile con Mariella Viale, Michela Battiston, Manuela Spica e Claudia Rotili. Nove medaglie dunque, nel secondo weekend di Coppa del Mondo che consegna all’Italia un bilancio di quattro ori, tre argenti e due bronzi, ma soprattutto la conferma di un segnale forte. Dalla leadership di Santuccio al primo trionfo di Cristino, dalla crescita di Grandis alla continuità di Favaretto, fino al doppio oro delle squadre di fioretto, la scherma azzurra continua a stupire con il dato più impressionante che arriva proprio da Plovdiv: cinque delle nove medaglie del weekend portano la firma del fioretto italiano, capace di vincere tre delle quattro gare in programma. La domanda è: davvero ci si può abituare?