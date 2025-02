Mondiali di sci, calendario gare: date e orari

Introduzione

Dal 4 al 16 febbraio, sulle nevi austriache di Saalbach, è in programma la 49^ edizione dei Mondiali di sci alpino. Si parte con il parallelo a squadre, poi le gare di velocità. L'Italia sogna in grande con Federica Brignone, Sofia Goggia e non solo. Il programma della rassegna iridata da seguire in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW