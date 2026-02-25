Quando torna in pista Federica Brignone? Le date della Coppa del mondo di scicoppa del mondo
Nemmeno il tempo di smaltire la gioia olimpica che il circo bianco riparte. La Coppa del mondo di sci alpino dà appuntamento questo fine settimana (27 febbraio-1 marzo) a Soldeu. Tra le attese protagoniste anche Federica Brignone, grande protagonista con due ori sull'Olympia delle Tofane e a caccia di ulteriori record dopo lo straordinario rientro in pista a quasi un anno dal terribile infortunio dello scorso aprile. Ma quando rivedremo la Tigre di La Salle? Ecco il suo calendario
Brignone torna in pista dopo i due ori olimpici
- Nello sport, così come nella vita, non ci può certo sedere sugli allori. Ne sa qualcosa Federica Brignone, che dopo la sensazionale Olimpiade con i due ori conquistati sull'Olympia delle Tofane a Cortina, deve già rimettersi tuta e scarponi per la ripresa della Coppa del mondo di sci alpino
- La Tigre di La Salle era rientrata poco prima dei Giochi proprio in Cdm, a quasi un anno dal terribile infortunio subito lo scorso aprile
Brignone riparte da Soldeu in questo weekend (27 febbraio-1 marzo)
- Non ci sarà molto da attendere per rivedere in pista Federica, che è stata convocata dai tecnici della Nazionale per la trasferta a Soldeu. Il programma prevede mercoledì 25 e giovedì 26 alle 11 le prove cronometrate di discesa libera, venerdì 27 la gara veloce (sempre alle 11), mentre sabato e domenica sarà la volta dei due Super G (alle 10:15)
- La squadra azzurra schiererà anche Allemand Sara, Curtoni Elena, Delago Nadia, Delago Nicol, Goggia Sofia, Melesi Roberta, Pirovano Laura, Thaler Sara, Zenere Asja
- L’unica vittoria per i nostri colori a Soldeu porta la firma di Brignone nel supergigante disputato nella stagione 2015/16
Le prossime tappe della Coppa del mondo
- Al netto di possibili forfait, Federica ha poi nel mirino le ultime due tappe di Coppa del mondo di sci alpino 2025-26
- Il calendario prevede la trasferta italiana in Val di Fassa (6-8 marzo), per due discese e un Super G e infine ad Are (Svezia) per il gigante del 14 marzo
Brignone, obiettivo finali di Coppa del mondo a Lillehammer
- Il grande obiettivo di Federica sono le finali di Coppa del mondo, che quest'anno si disputeranno a Lillehammer (Norvegia) dal 19 al 25 marzo
- L'azzurra è qualificata di diritto alla finale in Norvegia in due specialità, ovvero il gigante e per il Super G, grazie ai due ori olimpici di Milano-Cortina
- Diverso il discorso per quanto riguarda la discesa: Federica al momento è fuori dalle prime 25, non avendo ancora disputato una gara di questa specialità. Al 25° posto c'è la statunitense Isabella Wright con 37 punti: Brignone ha potenzialmente tre prove per centrare la finale anche nella gara veloce
