Sofia Goggia si è laureata, tesi sulle Olimpiadi

La sciatrice azzurra si è laureata in Scienze Politiche e ha condiviso questo momento di gioia su Instagram. Tesi sulle Olimpiadi: "Finalmente Dottoressa, sono soddisfazioni", scrive sui social

"Finalmente Dottoressa": con un post pubblicato su Instagram, Sofia Goggia ha comunicato di essersi laureata. Giornata importante per lei che già tempo fa aveva annunciato di aver terminato gli esami. Goggia ha scelto la facoltà di Scienze Politiche e ha portato a termine il suo percorso con una tesi con un argomento a lei molto caro, le Olimpiadi. Precisamente sulla loro propaganda e sul loro soft-power dall'Antica Grecia fino ai giorni nostri. Come si vede dai social, alla proclamazione era presente anche Giovanni Malagò.