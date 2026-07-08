Lutto nello sci: è morto Thomas Lanning

Il mondo dello sci è in lutto a seguito della morte improvvisa a 41 anni dell'ex sciatore statunitense Thomas Lanning. 'TJ', come veniva soprannominato nel Circo bianco, era un discesista molto promettente e coraggioso che durante la carriera ha dovuto far fronte anche a diversi gravi infortuni. La causa del decesso non è stata resa nota. "Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di TJ Lanning, ex sciatore e allenatore della squadra statunitense, il cui impatto sul nostro sport si è esteso ben oltre la sua carriera competitiva attiva", ha scritto la squadra statunitense. Lanning ha disputato 42 gare di Coppa del mondo e per tre volte si è classificato nei primi dieci. E' stato anche campione statunitense di discesa libera. Terminò la sua carriera a 25 anni, nel 2009 a seguito di una brutta caduta nella discesa di Lake Louise nella quale subì la lussazione del ginocchio sinistro e una frattura della vertebra cervicale.