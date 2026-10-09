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l'intervista

Brignone: "Voglio tornare, ma solo se sarò ancora competitiva"

Dody Nicolussi

Le emozioni dei due clamorosi ori olimpici di Cortina 2026, la sua voglia di tornare a competere, nel senso di gareggiare per vincere ancora, la sua condizione fisica tutta da testare e un obiettivo ancora lontano ma che la stuzzica inevitabilmente. Nel giorno di apertura della stagione invernale la campionessa azzurra parla in esclusiva a Sky 

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