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l'intervista

Goggia: "Dolori e tremore, non stavo più in piedi. Ora devo ascoltare il mio corpo"

Dody Nicolussi

In esclusiva a Sky Sport la fuoriclasse azzurra racconta cosa è successo durante la fase di preparazione in Sudamerica, dove è stata colpita da un virus molto fastidioso trasmesso dalla puntura di una zanzara, che l'ha cosretta a saltare la preparazione e ora pone un grosso interrogativo sull'inizio della stagione

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