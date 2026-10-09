l'intervista
Goggia: "Dolori e tremore, non stavo più in piedi. Ora devo ascoltare il mio corpo"
In esclusiva a Sky Sport la fuoriclasse azzurra racconta cosa è successo durante la fase di preparazione in Sudamerica, dove è stata colpita da un virus molto fastidioso trasmesso dalla puntura di una zanzara, che l'ha cosretta a saltare la preparazione e ora pone un grosso interrogativo sull'inizio della stagione
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi