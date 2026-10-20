l'intervista
Franzoni: "La pressione è aumentata, ma sugli sci mi diverto e sono sempre me stesso"
A pochi mesi di distanza da Milano-Cortina, la medaglia d'argento dei Giochi racconta l'avvicinamento alla nuova stagione. Dopo le Olimpiadi le pressioni sono aumentate, ma il carattere è rimasto sempre lo stesso. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider
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