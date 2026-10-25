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Gigante maschile a Soelden: i risultati LIVE

coppa del mondo

Scatta la coppa del mondo maschile con il primo gigante, a Soelden. A causa del forte vento è stata abbassata la partenza: il via non più a quota 3.040 metri slm e quindi gara più corta. Prima manche alle 10, seconda alle 13. Due i favoriti: lo svizzero Marco Odermatt e il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, vincitore della coppa di specialità 2025/26. L'Italia spera in Alex Vinatzer (pettorale 11), al via anche Borsotti, Franzoni, Della Vite, De Aliprandini, Kastlunger, Talacci

GIGANTE M SOELDEN LIVE

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